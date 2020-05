„Tatort“-Vorschau: „Du allein“ aus Stuttgart Schüsse in den Stuttgarter Kessel

In dem neuen Stuttgarter Tatort „Du allein“ scheint ein Heckenschütze die Stadt ins Visier genommen zu haben. Das erste Opfer ist eine Journalistin, die Missstände in der Politik aufgedeckt hatte. Aber schon bald trudelt der nächste Brief ein – und diesmal wird die markierte Patronenhülse mitten in den Weinbergen einen Stundenten töten, der gerade joggen war. Es müssen zufällige Opfer sein, vermuten die Ermittler. Wie aber soll man einen Täter finden, von dem man nur das zu wissen meint: durchschnittliche Intelligenz und mit 53-prozentiger Wahrscheinlichkeit ein Mann.