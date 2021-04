„Tatort“-Vorschau: „Der böse König“ Lena Odenthal und der Kampf Männer gegen Frauen

Spannendes Kräftemessen zwischen Polizistinnen und Zeugen

„Der böse König“ nennt sich der neue „Tatort“ aus Ludwigshafen, der mit einer eher unspektakulären Handlung aufwartet: In einem Spätkauf wurde der Kassierer ermordet. Es kommen einige Kunden infrage, die sich hier häufiger am Abend mit Wein oder Schnaps versorgt haben. Aber der Krimi hat es durchaus in sich, denn der Autor und Regisseur Martin Eigler hat ein spannendes Kräftemessen zwischen Männern und Frauen inszeniert. Hier die Kommissarinnen, dort ein Grüppchen männlicher Überlebenskünstler: da ist der narzisstisch gestörte Anton (Christopher Schärf), der nette Vorbesitzer des Spätkaufs (Kailas Mahadevan), der jetzt auf dem Campingplatz jobbt. Um Jannik Berg (Pit Bukowski) steht es nicht gut – Alkohol, Drogen und Wut im Bauch.