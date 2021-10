„Tatort“-Vorschau: „Borowski und der gute Mensch“ aus Kiel Kein Platz für ihn auf dieser Welt

Eigentlich will er nur Gutes tun: das Kind der drogensüchtigen Prostituierten betreuen, die Tabletteneinnahme der Kommissarin überwachen. Dass dem Stalker Kai Korthals dabei der ein oder andere Mord passiert, macht ihn zur tragischen Figur. Lars Eidinger hat in der Rolle dieses Intensivtäters „Tatort“-Geschichte geschrieben: Sein erster Auftritt als „Stiller Gast“ 2012 in Kiel bot so feinen Horror, dass der Mörder entkommen durfte, um 2015 eine Fortsetzung drehen zu können. Nun macht die Folge „Borowski und der gute Mensch“ eine Trilogie daraus.