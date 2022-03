„Tatort“-Vorschau aus Münster Thiel und Boerne und die Aluhüte

So verrückt-konfus geht es weiter – und so verrückt-konfus ist auch die Szene, in der ein zugehöriger Mordfall die Ermittler treibt, nämlich in einen Kreis von Aluhut-Verschwörungstheoretikern, die unsere Welt in der Hand außerirdischer Reptilien wähnen und im Internet ganz auf das Wort eines anonymen Propheten hören; daher der Episodentitel „Propheteus“. Erstaunlich ist auch an diesem Münster-„Tatort“, dass man alle grotesken Details und Wendungen letztlich in Kauf nimmt, eben weil es wieder herrliche Sprüche und Pointen gibt. Und weil Professor Boerne auch diesmal wieder so grandios über alle Stränge schlägt.