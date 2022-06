„Tatort“-Vorschau aus München Die Langsamkeit der Lebenslüge

Die Handlung des heutigen Tatort

In „Flash“ tauchen sie ein in die Untiefen der menschlichen Erinnerung, die zwar verblasst, doch noch im Menschen schlummert – so will es das Drehbuch zumindest. Denn die beiden starten zusammen mit dem Neuropsychologen Professor Vonderheiden (André Jung) ein Experiment, um die Erinnerung des demenzkranken Therapeuten Norbert Prinz ans Licht zu holen.