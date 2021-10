„Tatort“-Vorschau: „Blind Date“ aus Mainz Rosa sucht das Risiko

Stuttgart - Tiefschwarz, nur von ein paar verschwommenen Lichtpunkten durchsetzt, ist die Welt der blinden Jurastudentin Rosa Münch (eindrucksvoll: Henriette Nagel). Als sie sich wie jeden Abend zwei Bier an ihrer Stammtankstelle holen will, gerät sie in einen Überfall, der den Tankwart das Leben kostet. Das Täterduo, ein Mann und eine Frau, kann Rosa nur hören und riechen – dass sie trotzdem präziseste Details schlussfolgern kann, lässt die Mainzer Kommissare Ellen Berlinger (Heike Makatsch) und Martin Rascher (Sebastian Blomberg) in „Blind Date“ verblüffte Blicke wechseln.