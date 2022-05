„Tatort“-Vorschau aus Ludwigshafen Lästige Problemkinder

„Marlon“ macht die Not deutlich, in der alle Beteiligten stecken: Eltern, Lehrer und der Sozialarbeiter (Ludwig Trepte), der immer auf der Seite der Schüler steht – „es ist wichtig, dass man Kindern zuhört“. Kinder sind besonders verletzlich, daher kann einem dieser „Tatort“ an die Nieren gehen, so, wie auch die Ermittlerinnen betroffen reagieren. Stern hat selbst Kinder, Odenthal fühlt sich an ihre eigene schwierige Kindheit erinnert. Dass sie hier als die wahren Kinderversteherinnen stilisiert werden, mag etwas übertrieben sein, aber macht doch die psychischen Abgründe aller Akteure umso deutlicher in einem Krimi, der auch ohne Action und Ballerei fesselt.