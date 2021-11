„Tatort“-Vorschau aus Dortmund Eine Liebesnacht für Kommissar Faber

Mit dem Zahnarzt Johannes Oberländer (Simon Böer) verband ihn eine gepflegte Feindschaft. Oberländer will in seinen Seminaren aus angeblich geknechteten Männern Aufreißer machen. Seine Künste testet er an Fabers Kollegin Martina Bönisch (Anna Schudt), scheitert aber grandios. Die Beziehungen sind vielfältig, auch im Team. Faber schaut eifersüchtig auf Bönischs Affäre mit dem Kollegen von der Spurensicherung, Jan Pawlaks (Rick Okon) Frau bleibt verschwunden, die Neue Rosa Herzog (Stefanie Reinsperger) wird von Schlüters bestem Freund angebaggert und sucht ihren Platz.