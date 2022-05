„Tatort“-Vorschau aus Bremen Wieder Wahnsinn an der Weser

Zum dritten Mal setzt Radio Bremen sein neues „Tatort“-Team in Marsch, zum dritten Mal führt der Fall in jene Stadtviertel, wo die ärmeren Menschen dieser Welt leben; zum dritten Mal spielen Jasna Fritzi Bauer, Luise Wolfram und der aus „Game of Thrones“ als Pferdekrieger beliebte Dar Salim drei sehr unterschiedliche Ermittler, die auf je eigene Art nach Gerechti. . .