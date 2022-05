„Tatort“-Vorschau aus Berlin Meret Beckers letzter„Tatort“

Die Handlung des heutigen Tatort

Rubin verspricht Julie Bolschakow Zeugenschutz. Die beiden Frauen kommen sich auch emotional näher. „Ich würde um Sie kämpfen. Sie haben ein reines Herz“ haucht Julie Nina ins Ohr. Zunächst verrät Rubin ihrem Kollegen Robert Karow (Mark Waschke) nichts von der schönen Zeugin und verhandelt nur mit ihrer Chefin (Nadeshda Brennicke) darüber, wie man in diesem Fall verfährt. Sie schweigt auch aus Trotz und Wut, denn Rubins und Karows Liebesaffäre verläuft ungut. Sie beschuldigen sich gegenseitig, nicht genug Vertrauen zu haben. Passend dazu ist die Szenerie in kalten Farben, die Atmosphäre entsprechend kühl in dem von Ngo The Chau inszenierten Krimi.