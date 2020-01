«Tatort»-Team Franziska Weisz singt für Wotan Wilke Möhring

Das exklusive Konzert im Bahnhof Pauli nutzte die Schauspielerin auch für warme Worte an ihren "Tatort"-Kollegen Möhring. "Als ich als Grosz beim letzten Tatortdreh bei Nacht und eisigem Sturm in die Fluten geschaut hab' und Angst hatte, ich könnte Falke nie wieder sehen, dachte ich: Aber ich muss ihm doch etwas sagen! Lieber Wotan, der ist für dich", sagte die 39-Jährige am Mittwochabend, bevor sie "Simply the Best" von Tina Turner anstimmte.