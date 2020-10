„Tatort“-Kritik: „Züri brännt“ Stochern im Lügensumpf

Die Handlung in zwei Sätzen Die einander nicht grünen Ermittlerinnen Grandjean (Anna Pieri Zuercher) und Ott (Carol Schuler) stochern in einem Fall herum, der in die Krawalljahre von Zürichs Gegenkultur zurückführt und treue Altlinke ebenso aufstört wie ins Karrierelager gewechselte Ex-Randalos. Der Chef der Polizistinnen steckt im Lügensumpf.