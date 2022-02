„Tatort“-Kritik zu „Vier Jahre“ aus Köln Todesursache: ein Haufen zu viel

Die Handlung in zwei Sätzen Seit vier Jahren schon sitzt Moritz Seitz (Thomas Heinze) wegen des Mordes am Theaterstar Thore Bärwald (Max Hopp) im Gefängnis, plötzlich gesteht ein anderer die Tat. Haben die Ermittler Max Ballauf und Freddy Schenk damals etwa einen Unschuldigen in den Knast geschickt?