„Tatort“-Kritik zu „Flash“ aus München Ende krass, alles krass

Hach, damals! Der Regisseur Andreas Kleinert lässt Leitmayr zu Led Zeppelin von früher träumen, im „Flash“, der Disko, wo das Opfer seinen Mörder traf. Das erinnert an den Tatort „Die ewige Welle“, in dem der Franz von einem Sommer der Liebe träumte – vom gleichen Regisseur. Der muss sich nun die Frage gefallen lassen, ob er sich in erster Linie an die Generation Ü 50 wenden will.