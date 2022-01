„Tatort“-Kritik zu „Des Teufels langer Atem“ Lob der Freundschaft aus Münster

Die Handlung in zwei Sätzen „Noch’n Gedeck“ ist der letzte Satz, an den sich Thiel erinnert, als ihn Boerne in einem Hamburger Hotel unsanft aus dem Schlaf holt. Dummerweise fällt in die Gedächtnislücke der Mord an Thiels Ex-Chef, und der Verdacht gegen den Kommissar aus Münster erhärtet sich mit jeder Wendung.