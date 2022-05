„Tatort“-Kritik Wer stört, fliegt raus

Einwohnerversammlung in Mundelsheim

Neuer Gewerbepark – Ja oder Nein?

Zukunftstechnologien contra Landwirtschaft: Bei einer Einwohnerversammlung in Mundelsheim sind die unterschiedlichen Positionen in Sachen Benzäcker klar geworden. Der Bürgerentscheid dazu findet nun am Sonntag, 29. Mai, statt.