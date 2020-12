Tatort-Kritik: „Unter Wölfen“ Stinkende Machos

Tierlieb Als fürsorgliche Tiermutti kannte man Odenthal (Ulrike Folkerts) bisher nicht. „Ich muss noch Katzenfutter kaufen“, sagt sie. Etwas später versteht man, warum. Ihr Kater wird brutal getötet.

Große Klappe Dass der Oberstaatsanwalt die Ermittlungen behindern will, facht Odenthals Wut an. Sie droht dem Security-König „Ich bringe Sie in den Knast. Und wenn es das Letzte ist, was ich tue.“

Angstschweiß Als ein Sicherheitsmann Lena Odenthal (Ulrike Folkerts) unsanft in die Schranken weisen will, lässt sie ihn lässig auflaufen mit den Worten „Tun Sie sich mal was unter die Arme, Mann.“

Verschwörung Politik und Polizei sind nicht zu trauen – eine riskante Botschaft in heutigen Zeiten.

Unser Fazit Ordentlich gemacht, originell oder packend war es trotzdem nicht.

Spannung Note 3; Logik Note 2