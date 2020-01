Tatort-Kritik: „Unklare Lage“ Eine Stadt in Angst

Sie sind wieder da!!! Hatten die Ermittler Ivo Batic (Miroslav Nemec) und Franz Leitmayr (Udo Wachtveitl) in den zurückliegenden „Tatort“-Filmen gewirkt, als seien sie schon halb in der Rente, so sind sie nun aktiv und präsent, dass es kracht. Schon bei ihrem ersten Erscheinen am Tatort streifen sie sich Schutzwesten über und sind von da an nicht zu stoppen: „Ok, Franz, wir zwei ziehen jetzt los und suchen ganz München ab. Allein. Uns glaubt nämlich niemand mehr“, sagt Ivo Batic, als die Lage aussichtslos scheint – und weiter geht’s. Unterwegs merkt man den in Ehren ergrauten Herren ihr Alter an, anders wäre es bei dem Stress auch albern. Aber: Hurra, sie können es noch!

Empathie Die Angst der Passanten, die Verzweiflung der Eltern des Täters, die Ratlosigkeit der Ermittler, der Beinahe-Zusammenbruch des Kollegen Kalli (Ferdinand Hofer): All das zeichnet die Regisseurin Pia Strietmann sauber und ohne Betroffenheitsschmalzigkeit nach.

Unser Fazit Einer der der besten Filme der zwei Münchner. Hoffentlich machen sie noch lange genau so weiter.

Spannung Note 1; Logik Note 2