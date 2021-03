„Tatort“-Kritik: „Schoggiläbe“ Müde schon im zweiten Fall

Inkonsequenz Ott trät anfangs eine ungeladene Dienstwaffe. Sie will auf keinen Fall töten. Weil das Grandjean fast das Leben kostet, füllt Ott ihr Magazin. Und muss später tatsächlich schießen. Der Getroffene überlebt, was nicht wie Glück, sondern wie Feigheit des Drehbuchs wirkt. Ständig herrscht Psychokrisenalarm, aber ein echtes Trauma mag man einer Hauptfigur nicht mitgeben.

Die vierte Wand Das Zürcher Team will etwas ganz Besonderes sein und weiß nicht, wie. Da bietet sich eine Lösung an, die außerhalb der Krimihandlung schwebt: Die Figuren sprechen in die Kamera, die vierte Wand wird durchbrochen. Auch das bleibt aber bloß vereinzelter Gimmick und wird kein Stilprinzip.

Unser Fazit Sie überwerfen sich, sie versöhnen sich, überwerfen sich, versöhnen sich – das neue Zürcher Team wirkt schon in seinem zweiten Fall wie eine ermüdete Retortenkombo.

Spannung Note 5; Logik Note 5