„Tatort“-Kritik: „Rhythm and Love“ aus Münster Der nackte Tote läuft so nebenbei

Die Handlung in zwei Sätzen Alberich ruiniert in „Rhythm and Love“ eine wichtige DNA-Spur, der eitle Boerne schwitzt und bibbert vor sich hin, weil ihm ein Plagiatsverfahren droht, Kommissar Thiel wundert sich über das Liebesleben in einer Kommune, und sein beleibter Kollege Schrader fürchtet sich vor dem Polizeisportfest. Ach ja, fast vergessen – zwei Morde werden auch noch aufgeklärt.