Tatort-Kritik: „Neugeboren“ Die Krümel vom Kuchen

Die Bekannte BKA-Ermittlerin Linda Selb (Luise Wolfram) ist die meiste Zeit übellaunig und spielte schon im alten Bremer „Tatort“ die Exaltierte.

Stadtteil Das soll wohl ein „Problemstadtteil“ sein, den uns die Kamera hier im Dauerwackelzustand vorführt. Gruselig.

Philosophie Oft trägt Kommissarin Liv Moormann aus dem Off tiefgründelnde Kommentare zum Geschehen bei. Der Höhepunkt: „Das Leben fängt Scheiße an und hört Scheiße auf. Dazwischen gibt es manchmal Kuchen“. Ach du liebes Lieschen. In Bremen antwortet man an solchen Stellen: „Halt bloß den Sabbel“.

Unser Fazit Ist das Kunst, oder kann das weg?

Spannung Note 4-; Logik Note 5