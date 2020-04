Tatort-Kritik: „National feminin“ Ein Krimi will Haltung zeigen

Unser Fazit Ja, dieser Krimi greift ein wichtiges, brisantes Thema auf – und will Haltung zeigen. Das ist löblich. Warum aber so pflichtschuldig? So plump? So plakativ? Vielleicht, weil das deutsche Fernsehen die Intelligenz der Zuschauer immer noch unterschätzt. Man traut ihnen offenbar nicht zu, dass sie informiert sind und Zusammenhänge selbst erkennt, sondern meint, dozieren und mit erhobenem Zeigefinger arbeiten zu müssen. Schade!

Spannung Note 3,5; Logik Note 2