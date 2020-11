Tatort-Kritik: „Limbus“ aus Münster Auf der Schwelle zum Fegefeuer

Die Handlung in zwei Sätzen Ein Hochstapler bringt den Gerichtsmediziner Boerne (Jan Josef Liefers) beinahe um und schlüpft auf seine Stelle. Boernes Seele löst sich vom Körper und landet in der Vorhölle, während Thiel (Axel Prahl) so deutlich wie noch nie merkt, dass der nervtötende Boerne ein unverzichtbarer Teil seines Lebens geworden ist.