Tatort-Kritik: „In der Familie“, Teil zwei Das Ringen um Sofias Seele

Die Handlung in zwei Sätzen In München versuchen Batic (Miroslav Nemec) und Leitmayr (Udo Wachtveitl), an die Führungsebene jener Mafiazelle heranzukommen, auf die sie im ersten Teil von „In der Familie“ in Dortmund gestoßen sind. Faber (Jörg Hartmann) will mit ruppigen Konfrontationsmethoden schneller zum Zug kommen als die Kollegen.