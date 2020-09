Tatort-Kritik: „Funkstille“ Ziemlich viele Jobversager

Jobversager 3 Janneke und Brix müssen per Telefon Verstärkung anfordern. Dazu grölen sie in Megafonlautstärke herum, wo gerade eine Bewaffnete jemanden bedroht. In der Realität würden mittlerweile auf so einen Adressservice hin Dutzende Mithörende glotzgierig aufbrechen, um das Handyvideo ihres Lebens zu drehen.

Jobversagerin 4 Eine Doppelagentin muss jemanden so oder so zum Schweigen bringen. Als daraus ein Versteckspiel in einer leeren Fabrik wird, schießt und brüllt sie herum, um die Gesuchte anzulocken. Der Ausbilder, der gelehrt hat, das entspanne die Zielperson und wiege die Nachbarn in Sicherheit, sollte aufhören, Flugbenzin zu trinken.

Unser Fazit Hoffentlich haben wir damit die schlechteste „Tatort“-Folge der Saison bereits hinter uns.

Spannung Note 5; Logik Note 5