Tatort-Kritik: „Die goldene Zeit“ Keine Orgasmus-Boutique

Tugendfaktor In einem Rückfall in sozialliberale Krimikorrektheit von einst stellt das Drehbuch von Georg Lippert klar, dass die Albaner-Gang gar nicht für das verantwortlich ist, was man ihr anlastet. Sondern die dem Kiez entwachsene deutsche Mittelschicht.

Realitätsfaktor Das Bordell von heute legt großen Wert darauf, sich als Teil eines Dienstleistungsgewerbes zu präsentieren, als Orgasmus-Boutique. Hinter der Fassade versteckt sich das Elend.

Unser Fazit Ein paar nette Kiezmomente und Falkes auflebende Kontakte zu Freunden von früher lassen ahnen: Man hätte das um einiges schmuddeliger, wilder, zwielichtiger erzählen können.

Spannung Note 3; Logik Note 3