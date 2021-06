Tatort-Kritik: „Die dritte Haut“ aus Berlin Wohnengegen Sex

Aaah, verstanden! Damit kein Zweifel aufkommt, wer die Verlierer sind in Sachen Wohnungswahnsinn, schauen wie in einer Sozial-Reportage Menschen in die Kamera. Eingeblendeter Text dazu erklärt, wie lange sie schon auf der Straße leben und was sie sich wünschen.

Da fehlt aber was Dass die Zahl bezahlbarer Wohnungen auch sinkt, weil Politiker Mietshäuser an Immobilienfirmen verkauft haben, wird nicht erwähnt.

Den kenn’ ich doch Stuttgarter Theaterfans freuen sich über ein Wiedersehen mit Peter René Lüdicke, der einige Jahre Ensemblemitglied im Schauspielhaus war und in dem Vier-Stunden-Stück „Staub“ so schön gegackert und ein Ei gelegt hat.

Heimlicher Star Der in Stuttgart geborene Ingo Hülsmann spielt an Theatern wie dem Berliner Ensemble oft Hauptrollen, hier begnügt er sich mit der Rolle eines zwielichtigen Umzugsfritzen.

Unser Fazit Der Beziehungsstatus der Kommissare ist spannender als der Fall.

Spannung Note 4; Logik Note 2