Tatort-Kritik: „Der Herr des Waldes“ Skandinavienkrimi aus Saarbrücken

Cliffhanger Der Vater wäre vor 15 Jahren beinahe ein frühes Opfer des psychopathischen Mörders geworden. Nun will der Lehrer ihn zum Schweigen bringen. Im letzten Moment rettet ihn Leo Hölzer und erschießt den Angreifer. Der Gerettete flüstert sodann den beiden Kommissarinnen was ins Ohr. Kommt nun das düstere Geheimnis der Männer zutage? In etwa einem Jahr wissen wir mehr.

Unser Fazit Wer die Düsternis und Genialität skandinavischer Krimigrößen mag, wird die neuen Saarbrücker lieben.

Spannung Note 1; Logik Note 2