«Tatort»-Kommisarin Ulrike Folkerts half in Corona-Zeit auf Bauernhof

Ludwigshafen - Die "Tatort"-Schauspielerin Ulrike Folkerts (59) hat der Corona-Zeit auch Gutes abgewinnen können. "Ich war auf dem Land in Brandenburg, ich war in der Natur, ich habe geschrieben." Zudem half sie auf einem Bauernhof aus, wie die in Berlin lebende Schauspielerin der Deutschen Presse-Agentur berichtete.