„Tatort“-Fledderei Zwei Münchner in Poirots Fußstapfen

Unser Fazit Ruhig, aber mit abstrusen Wendungen und vielen Überraschungen baut sich der Film auf. Am Schluss stehen die beiden Münchner in der Klosterküche und legen ihre Auflösung dar – das hat was von Poirots Erklärungen am Ende seiner Fälle. Es ist kein spannungsgeladener Film und doch mitreißend, da man nie weiß, welche Überraschung hinter der nächsten Ecke der Klostermauer auf einen wartet.