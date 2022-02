„Tatort“-Coup aus Dortmund Anna Schudts gelungener Abschied

Raum für ganz andere Projekte

Raum für Neues – das ist fast ein wenig unglücklich formuliert. Denn Schudt war schon bislang nicht auf den „Tatort“ festgelegt, auch nicht auf andere Kommissarinnenrollen im unüberblickbaren Krimigewucher der Abendprogramme. Die 1974 in Konstanz Geborene war nicht nur dort am Theater aktiv, sie stand schon in München, Berlin und Düsseldorf auf der Bühne und hat sich in den vergangenen Jahren in einer Vielzahl besonderer TV-Produktionen spannend weit vom Bönisch-Typ weggespielt, in „Eltern allein zuhaus: Frau Busche“, „Aufbruch in die Freiheit“, „Klassentreffen“ und „Ein Hauch von Amerika“ etwa. Für ihre Darstellung der halbseitig gelähmten Komikerin Gaby Köster in „Ein Schnupfen hätte auch gereicht“ im Jahr 2017 hat Schudt den International Emmy Award erhalten. Sie bekommt also gar nicht Raum für Neues – nur mehr Raum für jene besonderen Projekte, in denen sie bislang schon glänzt.