„Tatort“ aus Saarbrücken Ein brutaler Mord und ein verdächtiger Kommissar

Neben der Vergangenheitsbewältigung ist noch ein brutaler Mord an einer jungen Frau zu klären, in deren Haus Überwachungskameras stecken. Das wäre an und für sich ein guter Fall geworden, wenn nicht die Geschichte um das Untertauchen des Adam Schürk dominieren würde. Und doch macht das Hoffnung auf kommende Fälle: Die vier können was, in einem Jahr sehen wir weiter!