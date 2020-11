Tatort aus Münster Ermittlerduo stellt Publikumsrekord in diesem Jahr auf

Berlin - Der neue „Tatort“ aus Münster hat am Sonntagabend so viele Zuschauer vor den Fernseher gelockt wie kein anderer Fall aus der Krimireihe in diesem Jahr. 12,94 Millionen (34,9 Prozent) guckten ab 20.15 Uhr im Ersten die Folge «Limbus». Die Allzeit-Bestmarke des Ermittlerduos liegt bei 14,56 Millionen Zuschauern - erreicht mit der Episode „Fangschuss“ im April 2017.