„Tatort“ aus Berlin Eine fatale Affäre

Spannung Am Anfang gibt’s so viele Pannen und unglaubwürdige Wendungen, dass man fast ausgeschaltet hätte, dann entwickelt sich noch klassische Mafia-Krimi-Spannung. Inklusive fatale Verabschiedungsszene am Flughafen – als wollten die Protagonistinnen die berühmte Szene aus dem Filmklassiker „Casablanca“ nachspielen.

Selbstironie Becker und Waschke, die ja auch im Theater zu sehen sind, machen sich über ihre Profession lustig: Die Kommissarin will mit dem Kommissar ausgehen. Sie: „Was ist mit heute abend: Theater?“ – Er: „Schauspieler? Oh, näh!“

Unser Fazit Meret Beckers von Tragik umflorter Blick lässt bald ahnen, dass sie nicht ihren Job aufgibt, sondern sterben wird. Ein Abgang mit Mut zum Pathos.

Spannung Note 1-2 ; Logik Note 3