Tatort – Alles kommt zurück Lindholm, Lindenberg und der tote Lover

Die Situation für die sonst so zugeknöpfte Kommissarin ist so peinlich wie bedrohlich. Denn die verpeilt wirkenden Kommissare Jana Zimmermann und Ruben Delfgau – gespielt von Anne Ratte-Polle und Theaterstar Jens Harzer – haben zunächst mal die Kollegin als Mörderin in Verdacht. Also ermittelt Lindholm erst mehr, dann weniger heimlich selbst. Die Suche führt die Kommissare in Hamburgs Rotlichtviertel, wo unter anderem der Regisseur der Folge, Detlev Buck, einen skurrilen Auftritt als Bordellbesitzer Einstein hat. Während Jana Zimmermann den Fall rasch zu den Akten legen will, recherchieren Ruben Delfgau und Charlotte Lindholm weiter und kommen sich auch emotional ganz schön nahe.