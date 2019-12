Zeugen sprachen von Schüssen Großeinsatz am Checkpoint Charlie wegen Schreckschusswaffe

Später deutete alles auf mindestens einen Knall aus einer Schreckschusswaffe hin. Im Bereich eines Cafés an der belebten Kreuzung Friedrichstraße und Kochstraße, wenige Meter entfernt von dem früheren Grenzübergang Checkpoint Charlie, sei eine Patronenhülse einer Schreckschusswaffe gefunden worden, twitterte die Polizei am Montagnachmittag. Dort hatte sich laut Polizei ein Mann aufgehalten, der mit den Schüssen in Verbindung gebracht wurde. Der Verdächtige habe aber niemanden bedroht. "Einen Überfall gab es nicht."