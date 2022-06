Tarifparteien auf Konfliktkurs Arbeitgeber: IG Metall sagt Unwahrheit

„Sieben bis acht Prozent an Entgelterhöhung in den Tarifverträgen halte ich für unrealistisch und schädlich“, betont der Verhandlungsführer der Arbeitgeber. „Wenn ich als mittelständischer Unternehmer davon betroffen wäre, würde ich mir sehr ernsthaft Gedanken machen, mich aus dem Arbeitgeberverband zu verabschieden, weil es nicht mehr zu stemmen ist“, sagte er mit Blick auf eine Südwestmetall-Umfrage, wonach 23 Prozent der Befragten ihr Unternehmen als „wirtschaftlich gefährdet“ ansehen. So sei „Mäßigung das Gebot der Stunde“. Im Abschwung brauche die Metall- und Elektroindustrie kein dauerhaftes Plus in den Entgelttabellen.