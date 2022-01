Tarifkonflikte in Finanzinstituten Verdi will mit Warnstreiks die Banken knacken

Warnstreiks eher erst im Februar

Angespannter ist die Lage für die rund 140 000 Beschäftigten im privaten Bankgewerbe. Sie sollen in den nächsten Wochen – also eher von Februar an – zu Warnstreiks aufgerufen werden. Hauptschauplätze der Aktionen werden in Baden-Württemberg traditionell die Bausparkassen Schwäbisch Hall und Wüstenrot sein – zudem die Commerzbank. In diesen Instituten kann Verdi, verglichen mit der restlichen Branche, auf einen relativ guten Organisationsgrad von etwa einem Drittel und mehr zählen.

Wo er hoch sei, werde man die Arbeitsabläufe behindern können, sagte der Stuttgarter Verdi-Experte Christian Miska unserer Zeitung. „Da sind Streikauswirkungen deutlich spürbar.“ Bei den Großbanken hingegen sei es schwierig, dem Arbeitgeber wehzutun. Es sei zudem ein Problem, wenn im Streik Filialen zur vorübergehenden Schließung gezwungen würden und sich die Kunden darüber nicht mehr wunderten, weil sie schon aus anderen Gründen oft vor geschlossenen Filialtüren stehen – eine Anspielung auf die weit verbreitete Sparpolitik der Banken.

Aggressiver Ton am Verhandlungstisch

Weil das Arbeitgeberangebot „sehr, sehr weit von dem entfernt ist, was wir uns vorstellen“, rechnet Miska mit einer hohen Streikbereitschaft. Ob der Druck ausreicht, ist zweifelhaft. Der beiderseitig aggressive Ton am Verhandlungstisch deutet eher auf eine weitere Hängepartie hin: Mit ihrem Verhalten, die ursprüngliche Gehaltsforderung von 4,5 Prozent noch zu verschärfen, stelle die Gewerkschaft infrage, ob eine baldige Fortsetzung der Verhandlungen sinnvoll sei, rügen die Bankarbeitgeber. Vieles spreche für eine „längere Denkpause“.