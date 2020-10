Tarifkonflikt Verdi kündigt weitere Warnstreiks im ÖPNV an

Zunächst sollen am Donnerstag Bahnen und Busse in NRW und Baden-Württemberg im Depot bleiben, wie die Gewerkschaft Verdi am Montag mitteilte. Am Freitag soll der Nahverkehr dann in Bayern ruhen. Schon vergangene Woche hatte Verdi zu Warnstreiks im ÖPNV für Dienstag in Hessen und für Mittwoch in Niedersachsen und Bremen aufgerufen.