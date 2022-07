Tarifkonflikt Deutschen Seehäfen droht 48 Stunden Stillstand

Eine Schlichtung ist noch nicht in Sicht

Verdi ist für die rund 12 000 Beschäftigten in den 58 tarifgebundenen Betrieben in Hamburg, Niedersachsen und Bremen mit der Forderung nach einer Erhöhung der Stundenlöhne um 1,20 Euro bei einer Tariflaufzeit von 12 Monaten in die Tarifrunde gegangen. Zudem verlangte die Gewerkschaft in Vollcontainerbetrieben eine Erhöhung der jährlichen Zulage von bislang 3338 Euro um 1200 Euro, darüber will Verdi einen nicht näher bezifferten "tatsächlichen Inflationsausgleich" erreichen. Nach früheren Verdi-Angaben würde das Forderungspaket je nach Lohngruppe ein Entgeltplus von bis zu 14 Prozent bedeuten.

Die Arbeitgeberseite hatte vor einer Woche ihre Offerten nochmals nachgebessert und ein neues "finales Angebot" auf den Tisch gelegt, dessen Volumen der ZDS für Containerbetriebe auf 12,5 Prozent und für konventionelle Betriebe auf 9,6 Prozent taxiert - allerdings bei einer Laufzeit von 24 Monaten. "Mehr kann es nicht geben und wird es auch nicht geben", sagte der ZDS-Sprecher.

Unter anderem sollen die Stundenlöhne rückwirkend ab Juni um 1,20 Euro (im Autoumschlag um 90 Cent) steigen. Die Zulage in Containerbetrieben soll um 1500 Euro beziehungsweise in konventionellen Betrieben um 750 Euro steigen. Zusätzlich sollen Beschäftigte in Containerbetrieben eine Einmalzahlung von 700 Euro erhalten. Umstritten bleibt vor allem, wie es danach weitergeht. Ab Juni 2023 sollen nach ZDS-Vorstellungen die Stundenlöhne und Zulagen um weitere 3,1 Prozent steigen. Angesichts der ungewissen Entwicklung der Inflation will Verdi eine Möglichkeit haben nachzuverhandeln.