Tarife Lokführer in Großbritannien im Streik - viele Zugausfälle

Der Generalsekretär der Aslef, Mick Whelan, sprach von einem "Sommer der Solidarität", in der alle der Regierung ihre Anliegen mitteilten. In der regierenden Tory-Partei und in einigen Medien war zuvor wegen der vielen Streiks in etlichen Branchen von einem "Sommer der Unzufriedenheit" oder "Sommer der Störungen" die Rede gewesen. Die Kandidaten für die Nachfolge des scheidenden Premiers Boris Johnson wollen die Streikrechte deutlich einschränken.