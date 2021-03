Tarife Bahn: GDL zögert Tarifverhandlungen weiterhin hinaus

Die GDL hatte vergangene Woche den Beginn der Tarifverhandlungen von der Frage abhängig gemacht, wo und für wen die Verträge am Ende gelten. Denn der bundeseigene Konzern ist momentan dabei, das sogenannte Tarifeinheitsgesetz umzusetzen. Demnach gilt bei mehreren Gewerkschaften in einem Betrieb nur der Vertrag mit der mitgliederstärkeren Vereinigung. Dies wäre in den meisten der rund 300 Bahn-Betriebe der Vertrag mit der größeren Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft (EVG).