Tarifabschluss am Bau Streik am Bau gerade noch abgewendet

Bernhard Sänger, Präsidiumsmitglied der Bauwirtschaft Baden-Württemberg, saß die gesamte Zeit am Verhandlungstisch in Berlin und zeigte sich erleichtert, dass nun ein Schlichtungsergebnis vorliegt: „Arbeitgeber- und Arbeitnehmerseite sind in diesen Verhandlungen jeweils an ihre Grenzen gegangen“, sagte er. Bei mehreren Punkten habe es längere Zeit nach nicht lösbaren Differenzen ausgesehen. Umso erfreulicher sei auch für die 1600 Mitgliedsbetriebe mit ihren 42 000 Beschäftigten im Südwesten, dass es nun zu einer Einigung gekommen sei. „Jetzt können wir uns mit aller Kraft den enormen Bauaufgaben widmen, die in den nächsten Monaten vor uns liegen“, freute sich Sänger.