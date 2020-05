In der Sendung traten die besten fünf Paare in zwei Tänzen auf. In den sogenannten "Challenge Dances" mussten die Kandidaten dabei ein bestimmtes Requisit 30 Sekunden lang in ihren Auftritt einbauen. Die zwei schwarzen Feder-Fächer, die Bessin und Partner Erich Klann im Samba zu "I Love To Love" als Vogelflügel interpretierten, kamen bei der Jury besser an als der Tanz selbst: "Viel Chichi, viel Federn, wenig Samba. Es war nicht so, wie es sein sollte", urteilte Joachim Llambi.