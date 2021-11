Tankstellen im Raum Marbach Kaum Lieferengpässe beim Sprit

Von leeren Zapfsäulen an einzelnen Tankstellen in Baden-Württemberg hatten Medien Anfang dieser Woche berichtet. Über Engpässe in der Mineralölraffinerie Karlsruhe liegen unterschiedliche Aussagen vor. Während Fahrer von Tanklastzügen laut SWR von langen Wartezeiten und Verspätungen in der Auslieferung berichteten, sprach die Raffinerie von einem normalen Ausstoß von 1200 bis 1300 Tanklastzügen täglich. Die Fahrer beklagten sich wiederum, dass einige Anlagen in der Raffinerie nicht in Betrieb gewesen seien.