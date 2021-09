Tankstelle in Idar-Oberstein Entsetzen nach tödlichem Streit um Maskenpflicht

Verdächtiger in Untersuchungshaft

Nach Polizeiangaben handelt es sich bei dem mutmaßlichen Täter um einen 49-jährigen Deutschen aus Idar-Oberstein. Er sei wegen „dringenden Mordverdachts“ in Untersuchungshaft genommen worden.

Der Mann soll am vergangenen Samstagabend einen 20-jährigen Mitarbeiter einer Tankstelle erschossen haben. Den Angaben zufolge war er zunächst am früheren Abend ohne Schutzmaske in der Tankstelle, um dort einzukaufen. Der Mitarbeiter habe ihn auf die Hygienevorschriften hingewiesen, woraufhin der Mann die Tankstelle verlassen habe. Am späteren Abend sei der mutmaßliche Täter mit Maske zurückgekehrt. An der Kasse habe er seine Maske heruntergezogen und mit einem Revolver die tödlichen Schüsse auf den 20-jährigen Studenten abgegeben. Am Sonntagmorgen habe sich der Mann gestellt. Er sei polizeilich bisher nicht in Erscheinung getreten.