Talkshow Plasberg macht bei "hart aber fair" Platz für Nachfolger

Vor Klamroths Kurzauftritt hatte Plasbergs langjährige Kollegin und "Zuschaueranwältin" Brigitte Büscher bereits ausgewählte Meinungen aus dem Publikum zum Weggang des Langzeit-Gastgebers vorgetragen. Manche waren durchaus kritisch. Ein Zuschauer schrieb: "Vielleicht bringt der neue Moderator etwas Stimmung in die Bude." Viele waren aber wohlwollend. Eine Zuschauerin erklärte, sie habe "eigentlich nur wegen Herrn Plasberg" zugeschaut. Der neue Moderator trete in "große Fußstapfen". Plasberg begrüßte Klamroth wenig später mit dem Satz: "Hallo Louis, was hast du für eine Schuhgröße?"