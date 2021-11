Talkshow Maybrit Illner Ein Lockdown ist nicht mehr ausgeschlossen

Auf Vorhaltungen wie diese reagierte der ansonsten so smarte Robert Habeck ziemlich ungehalten: „Jetzt machen Sie hier den Oppositionsclown“, warf er Röttgen an den Kopf. Dabei hatte Röttgen zu Beginn der Sendung deutlich gesagt, die Lage sei zu ernst, als dass man im alten Regierungs-Oppositions-Spiel verharren könne. Er hielte es deshalb für ein gutes Zeichen, so Röttgen, wenn Angela Merkel und Olaf Scholz jetzt in einer gemeinsamen Ansprache vor die Bürgerinnen und Bürger träten.

Bezüglich der Impfpflicht gibt es ein Umdenken

Bei der Impfpflicht deutete sich in der Talkshow mit Maybrit Illner bei den meisten Anwesenden ein Umdenken an. Volker Wissing, der lange vehement gegen eine solche Pflicht war, kann sich diese nun „einrichtungsbezogen“ vorstellen. Das bedeutet, dass man nicht nur Pflegekräfte in Altenheimen impfen müsse, sondern auch die Mitarbeiter in der Verwaltung oder in der Reinigung. Ansonsten sei die Wirkung zu gering. Ob eine solche Pflicht verfassungsgemäß ist, werde derzeit geprüft, so Wissing. Er sagte aber auch: „So etwas durchzusetzen und zu kontrollieren, ist nicht trivial.“

Auch Norbert Röttgen sprach sich für eine Impfpflicht in der Definition Wissings aus. Daneben müsse auch eine allgemeine Impfpflicht geprüft werden, um jetzt schon Vorsorge zu treffen, damit keine fünfte Welle über Deutschland hereinbricht. Henrike Roßbach, Journalistin der Süddeutschen Zeitung, kritisierte genau dies: Dass weder die alte noch bisher die neue Regierung eine Perspektive entwickelt habe, um nicht nur die vierte Welle, sondern die Pandemie insgesamt zu beenden.