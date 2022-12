Talkshow Kurt Krömer: Mein Körper hat "Chez Krömer" abgestoßen

Der Produzent Friedrich Küppersbusch, den Krömer als "Lichtgestalt des Journalismus" lobte, und er hätten als "Dream-Team" 41 Folgen hergestellt. "Der Auftrag war ja vier. (...) Ich hab gesagt: Wir machen jetzt vier Folgen und dann werden wir gekündigt wegen groben Unfugs. Dann werden wir rausgeschmissen, weil keine Gäste mehr kommen. Aber dass dann wirklich ein Aufgebot an Arschgeigen bei uns vor der Tür steht, bettelnd, kratzend, weil die alle in dieses Format wollten zum Schluss, das verstehe ich nicht. Aber das ist auch egal. Das ist auch mehr ein Fall für Psychologen. "Man soll aufhören, wenn es am schönsten ist, auch wenn es nie schön war", so der Berliner.