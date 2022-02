Im Supermarktregal, beim Heizen, an der Zapfsäule der Tankstelle – in fast allen Lebensbereichen ziehen die Preise in Deutschland seit Monaten merklich an. Für immer mehr Menschen wird die Finanzierung des täglichen Lebens dabei zunehmend zur Herausforderung. Ist ein Ende der Inflation in naher Zukunft überhaupt in Sicht? Und welche Möglichkeiten hat der Staat, um Geringverdienende zu entlasten und durch die gegenwärtige Hochpreisphase zu bringen?